Псакі: Без прогресу на Донбасі санкції проти Росії залишаться

Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Псакі у понеділок, 5 січня, передає Радіо Свобода.

«Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що санкції проти Росії будуть зняті у разі прогресу із встановленням миру на Донбасі. Такою була наша позиція з самого початку, як і позиція наших партнерів по ЄС та інших партнерів. Якщо Росія і сепаратисти виконають взяті на себе зобов’язання у Мінську, ми можемо зняти певні санкції. Але не може бути їхнього скасування допоки не буде досягнуто реального прогресу», – наголосила Псакі.

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5 січня президент Франції Франсуа Олланд заявив в інтерв’ю France Inter radio, що санкції Заходу проти Росії можуть бути зняті у разі прогресу у врегулюванні кризи на сході України.

«Якщо буде прогрес, вони мають бути зняті. Якщо ж прогресу не буде, санкції залишаться», – сказав Олланд.