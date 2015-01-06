Псакі: Без прогресу на Донбасі санкції проти Росії залишаться
Санкції Заходу проти Росії не можуть бути зняті без досягнення реального прогресу на Донбасі.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Джен Псакі у понеділок, 5 січня, передає Радіо Свобода.
«Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що санкції проти Росії будуть зняті у разі прогресу із встановленням миру на Донбасі. Такою була наша позиція з самого початку, як і позиція наших партнерів по ЄС та інших партнерів. Якщо Росія і сепаратисти виконають взяті на себе зобов’язання у Мінську, ми можемо зняти певні санкції. Але не може бути їхнього скасування допоки не буде досягнуто реального прогресу», – наголосила Псакі.
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5 січня президент Франції Франсуа Олланд заявив в інтерв’ю France Inter radio, що санкції Заходу проти Росії можуть бути зняті у разі прогресу у врегулюванні кризи на сході України.
«Якщо буде прогрес, вони мають бути зняті. Якщо ж прогресу не буде, санкції залишаться», – сказав Олланд.