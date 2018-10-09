Ягланд заявив про підтримку повернення Росії в ПАРЄ - українська делегація змусила його виправдовуватися

Генсек Ради Європи заявив, що це не він ініціював підготовку і представлення доповіді щодо внесення змін у процедури і правила Асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд підтримує повернення частини повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ в контексті обрання суддів Європейського суду з прав людини та інших керівних посад в організації.

Про це він повідомив у сесійній залі Парламентської асамблеї Ради Європи, відреагувавши на виступ члена української делегації Олексія Гончаренка на осінній сесії, яка транслюється на сайті ПАРЄ.

Зокрема, Гончаренко в ході свого виступу звернувся до генсека Ради Європи зі словами: "Пане Ягланд, якщо ви відкриєте двері Ради Європи для безумовного повернення Російської Федерації, будь ласка, не забудьте знешкодити дверні ручки, тому вони можуть стати небезпечними".

При цьому він під час свого виступу одягнув резинові рукавички, сказавши, що вони потрібні для хімічного захисту від РФ.

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Своєю чергою Ягланд відповів: "Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу добитися повернення Російської Федерації до цієї Асамблеї".

Генсек при цьому сказав, що не він просив підготувати доповідь з питання внесення змін у процедури і правила ПАРЄ щодо оскарження повноважень національних делегацій. Зокрема, за його словами, причиною підготовки цієї доповіді є звернення президента ПАРЄ до Комітету міністрів РЄ ще до початку літа. Ягланд додав, що в Комітеті міністрів хотіли мати правове обґрунтування, і голова цього комітету потім запросив його особисто долучитися до цієї роботи.

"Це не була моя особиста ініціатива, але я хотів би сказати, що не втручаюся у дебати", - підкреслив Ягланд.

Він вважає доповідь, яка обговорюється сьогодні в Асамблеї, дуже важливою.

"Я впродовж довгого часу маю думку з цього приводу... ,яка полягає у тому, що не можна позбавляти людей у цій залі, які засідають тут, права на голосування за суддів Європейського суду з прав людини, за комісара з прав людини, за заступника генерального секретаря і самого генерального секретаря", - наголосив генсек.

Він зазначив, що відповідна пропозиція, відображена у доповіді, є найбільш важливою річчю.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилась відкласти представлення доповіді про внесення змін до правил і процедур Асамблеї щодо оскарження повноважень національних делегацій, представлених в ній.

Доповідач ПАРЄ Петра де Саттер запевнила, що доповідь про внесення змін у процедури Асамблеї не має на меті зняття санкцій з РФ.

Сьогодні в ПАРЄ розглянуть зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії.

8 жовтня голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідне обговорення про внесення можливих змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.