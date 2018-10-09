У ПАРЄ сьогодні розглянуть зміни до правил збереження санкцій проти Росії (відео)

Сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи розглянуть регламентні зміни до правил і процедур асамблеї, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії починаючи з січня 2019 року.

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Як ідеться в повідомленні на сайті ПАРЄ, доповідачем з цього питання буде депутат із Бельгії Петра де Саттер. Вона представить доповідь щодо посилення процесу ухвалення рішень в асамблеї у контексті повноважень національних делегацій.

У проекті резолюції, що має бути проголосований після дебатів, йдеться про намір ПАРЄ підвищити узгодженість, легітимність та ефективність механізму ухвалення рішень шляхом внесення змін у деякі процедурні положення.

Зокрема передбачено, що в контексті посилення узгодженості процедур асамблеї повноваження національних делегацій, і в даному випадку російської делегації, можна ставити під сумнів або переглядати у тому разі, якщо існуватимуть достатньо вагомі підстави.

З цією метою передбачається збільшити частку голосів для оскарження повноважень національних делегацій від 50% до 2/3 від усіх присутніх членів ПАРЄ у сесійній залі.

Також у проекті резолюції сказано, що "при відкритті чергової сесії на підставі запиту не менш як 1/6 частини членів асамблеї, які присутні у сесійній залі і належать до не менш як п'яти національних делегацій, рекомендується, що відповідні повноваження (делегації тієї чи іншої країни) не мають бути затвердженими".

Аби порушити питання перегляду цих повноважень, передбачено внесення проекту резолюції від не менш як 1/6 частини членів ПАРЄ, які представляють не менше п'яти національних делегацій. Проект необхідно зареєструвати за тиждень до відкриття сесії з рекомендацією, що повноваження мають бути переглянуті. Для ухвалення проекту необхідно 2/3 голосів усіх присутніх у сесійній залі членів асамблеї.

Відповідно до проекту резолюції, необхідно належним чином обґрунтувати причини, аби поставити під сумнів повноваження національних делегацій. Для цього мають існувати істотні підстави. Йдеться про серйозні порушення базових принципів Ради Європи або про вперте небажання країни-члена дотримуватись зобов'язань.

Також до проекту резолюції підготовлено ряд правок, які будуть розглядатися разом з проектом.

Зокрема в правках вказується, що ПАРЄ має розв'язувати питання позбавлення або призупинення деяких прав на участь або представництво в органах асамблеї, що може включати права членів асамблеї на обрання суддів Європейського суду з прав людини, комісара з прав людини, генерального секретаря Ради Європи і його заступника, а також генерального секретаря ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідне обговорення про внесення можливих змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.