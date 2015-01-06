У штабі АТО підтвердили інформацію про захоплення бойовиками в полон сімох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Дійсно 7 наших військовослужбовців були затримані представниками незаконних збройних формувань. Зараз вони знаходяться в Донецьку. Інших подробиць немає”, - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня голова Центру обміну полонених Володимир Рубан поінформував, що в Донецьку 7 українських військовослужбовців, які їхали додому в рамках ротації, потрапили в полон до бойовиків.