Геращенко розповіла, як Україна «завалила» у ПАРЄ резолюцію щодо повернення російської делегації (відео)

Парламентар також розповіла, як у кулуарах Асамблеї на українців накинулася «російська пропагандистка».

Розгляд рапорту щодо змін регламенту ПАРЄ, покликаних повернути до асамблеї росіян, перенесено на січень, однак шансів «протягти» його на голосуванні не буде і тоді.

Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко.

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За її словами, українська делегація сьогодні досягла в Асамблеї величезного успіху.

«Виступи української делегації таки зламали хід дискусії і нам вдалося завалити резолюцію, якою змінювалися регламенти Асамблеї і поверталася російська делегація. Звичайно, не лише виступи. Український посол Дмитро Кулеба, вся українська делегація всі ці місяці працювали з дипломатами, політиками, парламентами всіх країн Ради Європи, закликаючи не торгувати принципами», – вказала вона.

«Ми перемогли. Цей ганебний рапорт перенесли на січень, бо сьогодні його б провалили, але й в січні немає жодного шансу його протягти через ПАРЄ. Я виступала за те, аби вбити цей рапорт сьогодні», - зазначила Геращенко.

Парламентар також розповіла, як у кулуарах ПАРЄ на українців «накинулася гидозна російська пропагандистка».

«Ми відбивалися гімном і « Слава Україні!». Такого голосного « Слава Україні» кулуари Страсбурга ще не чули», - підсумувала вона.

Нагадаємо, сьогодні член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець повідомив, що у ПАРЄ наразі немає голосів за внесення змін до правил, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії.

Після обговорення депутат з Бельгії Петра де Саттер, яка є доповідачем з питання внесення змін до процедур і правил ПАРЄ щодо оскарження повноважень національних делегацій, запропонувала повернути доповідь, що містить відповідний проект резолюції, у профільний комітет.

За пропозицію повернути доповідь у профільний комітет проголосували 99 парламентарів, проти - 79, а 16 утрималися.

Як повідомляв УНІАН, в ПАРЄ сьогодні розглядали зміни до правил і процедур, що можуть ускладнити процедуру збереження санкцій проти Росії. Зокрема, в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

8 жовтня на відкритті сесії президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідно обговорити внесення змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права.

Таке рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.