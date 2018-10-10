Вселенський патріархат готується оголосити рішення щодо автокефалії української церкви: названо дату (відео)
Вселенський патріархат готується оголосити рішення щодо автокефалії української церкви.
На сьогодні засідання Синоду Вселенського патріархату завершено, рішення щодо українського питання оголосять завтра, йдеться у сюжеті ТСН.
"Завтра буде рішення з українського питання й завтра буде офіційний прес-реліз з цієї теми", - повідомляють журналісти.
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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Воно проходитиме за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.
Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.
19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.
3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.