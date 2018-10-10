Вселенський патріархат готується оголосити рішення щодо автокефалії української церкви: названо дату (відео)

Рішення щодо Томосу для України мають оголосити 11 жовтня.

Вселенський патріархат готується оголосити рішення щодо автокефалії української церкви.

На сьогодні засідання Синоду Вселенського патріархату завершено, рішення щодо українського питання оголосять завтра, йдеться у сюжеті ТСН.

"Завтра буде рішення з українського питання й завтра буде офіційний прес-реліз з цієї теми", - повідомляють журналісти.

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Воно проходитиме за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.