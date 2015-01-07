Грібаускайте не бачить жодних перспектив для зняття санкцій проти Росії

Грібаускайте ще раз назвала Росію «терористичною державою» і зазначила, що наразі немає підстав для скасування санкцій, які ЄС запровадив проти Росії.

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«Ситуація та дії Росії і у східній Україні та в інших місцях не змінилися. Відтак, причини, через які було введено санкції, повною мірою зберігаються», – зазначила Грібаускайте, передає Радіо Свобода.

5 січня президент Франції Франсуа Олланд заявив в інтерв’ю France Inter Radio, що певні санкції Заходу проти Росії можуть бути зняті у разі прогресу у врегулюванні кризи на сході України. У США заявили, що ці санкції не можуть бути зняті без досягнення реального прогресу на Донбасі.

16 березня за військової і політичної підтримки Росії в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом «референдум про самовизначення» півострова. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про «приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації».

Україна і Захід звинувачують Росію постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також введенні її військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.

Захід запровадив низку санкцій проти Росії за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Це, а також падіння цін нафти на світових ринках, стало головними причинами економічної кризи у Росії.