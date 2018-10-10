Про силові дії говорять ті, хто пов’язаний з Москвою - речник УПЦ КП

За його словами, єдині, хто говорить про силові дії – це ті, хто пов’язані з Москвою. Ні з боку УПЦ КП, ні з боку держави, ні з боку політичних сил таких заяв немає.

Рішення Синоду є тією платформою, яка відкриває можливість для зібрання об’єднавчого собору. Без такого рішення немає готовності всіх учасників цього процесу до того, щоб узяти участь в об’єднавчому соборі. А рішення є запевненням у тому, що автокефалія через проголошення томосу Вселенського патріарха буде.

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Про це сказав речник УПЦ КП Євстратій Зоря в інтерв'ю радіо Свобода. "Буде томос чи не буде? На це питання є абсолютно ствердна відповідь: томос буде. А питання: коли? Це залежить від того, яке рішення ухвалить Синод. У цьому і сенс засідання Синоду. Якби наперед було відомо, для чого тоді збирати Синод?", - зазначив речник УПЦ КП.

"Це не те, що інтрига. Просто рішення в церкві ухвалюються у Константинопольському патріархаті саме в такий спосіб. Навіть офіційні представники Вселенського патріарха кажуть про певні можливості, але не беруть на себе сміливість замість Синоду стверджувати, що Синод ухвалить таке рішення чи таке. Тим більше, якщо чекали 100 років, я думаю, почекаємо два дні", - сказав Зоря.

За його словами, текст документа є очевидним із тих документів, які надавалися помісним православним церквам. Він навів приклад, що можна взяти томос, який був наданий Православній автокефальній церкві у Польщі у 1924 році, томос, який був наданий Православній церкві в Албанії у 1930-х, томос, наданий Грузинській православній церкві у 1990-му, і томос (найближчий у часі до нас) Православній церкві Чеських земель і Словаччини. "Є специфіка щодо кожної конкретної церкви – кожна церква проходила свій історичний шлях. Але є структура документа. Вступна частина описує історичні процеси і те, яким чином прийшла церква до того, щоб надати статус автокефалії. Далі йде обґрунтування, чому надається цей статус, викладення обов’язків нової автокефальної церкви стосовно в цілому православ’я, зокрема щодо Константинопольської матері-церкви, і благі побажання в розвитку", - пояснив він.

На питання про те, чи справді під предстоятеля УПЦ КП Філарета робиться об’єднавчий собор, і він буде очолювати нову церкву, Зоря пояснив, що українське православ’я має три юрисдикції – Київський патріархат, Автокефальну церкву і Московський патріархат. Кожна з цих юрисдикцій має свого предстоятеля. "Об’єднавчий собор проголошує єдину помісну православну церкву. Має бути один предстоятель. Повинна відбутися процедура виборів. Відбудеться висування кандидатур. Позиція єпископату нашої церкви: ми будемо висувати і підтримувати кандидатуру нашого патріарха. Якщо будуть інші кандидатури… Поки ніякої іншої кандидатури. (Буде конкурентне голосування – ред.), безперечно. Вся процедура буде прийнята собором. Є два види голосування – таємне і відкрите. Поки що не можу сказати на 100%, але найбільш очевидним місцем (проведення об’єднавчого собору – ред.) є Свята Софія Київська".

Крім цього він додав, що українські святині повинні належати до української церкви. "Ніяких силових втручань. Єдині, хто говорить про силові дії – це ті, хто пов’язані з Москвою. Ні з боку нашої церкви, ні з боку держави, ні з боку політичних сил чи ще когось таких заяв немає. Вони будуть далі діяти як священнослужителі, опікуватися своєю паствою, відповідно до українського законодавства, в рамках РПЦ, до якої вони бажають належати", - підсумував Зоря.