Волкер: США підтримують прагнення українців до власної єдиної помісної церкви

При цьому спецпредставник США заявив, що не повинно бути насильства в результаті рішення про надання Томосу українській православній церкві.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що США підтримують прагнення українців до визнання своєї власної єдиної помісної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спецпредставник США сказав під час телефонного брифінгу у Брюсселі.

Зокрема, його запитали про попередження від представників Російської православної церкви, що незалежність Української православної церкви від російської призведе до насильства в Україні.

"Це трагедія, що ви маєте релігійних лідерів, які говорять про звернення до насильства. Це буде жахливий випадок, і ми, безумовно, не хочемо бачити це", - заявив Волкер.

Також він сказав, що рішення Вселенського патріарха Варфоломія про можливість надання українській православній церкві Томосу є релігійним рішенням.

"З американської точки зору, єдине, що ми можемо сказати, що ми віримо у принцип релігійної свободи. Наша країна засновується на цьому, і тому ми підтримуємо прагнення будь-яких людей сповідувати їхню релігію так, як вони бажають, і мати свободу, і визнання, і робити це мирно", - заявив Волкер.

"Я сподіваюся, що не буде протестів і насильницьких дій, організованих в результаті цього рішення. Я думаю, це буде трагедією побачити це", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.