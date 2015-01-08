Яценюк: Ми не отримуємо жодної допомоги на безповоротній основі

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель за підсумками зустрічі у Берліні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секреатірату Кабміну.

Зокрема, за словами Яценюка, під час зустрічі обговорювалися питання “складних, але потрібних реформ в Україні”. “У 2014 році ми втримали ситуацію, незважаючи на те, що Україна знаходиться в стані неоголошеною війни, яка була розпочата Російською Федерацією. Ми пройшли демократичні парламентські і президентські вибори, ми сформували коаліцію, яка налічує конституційну більшість у новому складі українського парламенту, і уряд України робив, робить і далі буде ще більш наполегливо проводити складні, але потрібні реформи для країни”, - наголосив прем’єр.

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“Ці реформи стосуються в тому числі й зменшення фіскального дефіциту, і, на жаль, закриття цілого ряду соціальних програм – тимчасово, як цього вимагає ситуація, - і підняття тарифів до ринкових рівнів, зміни бази оподаткування, боротьби з корупцією. В тому числі й боротьби з впливовими бізнес-групами, які можуть мати вплив на українську політику”, - підкреслив Яценюк.

Він також наголосив, що аби Україна була успішною, необхідно додатково отримати стабілізаційний фінансовий пакет: “Для цього уряд України провів низку складних, але правильних законів, і для цього уряд проводить реформи”.

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Яценюк нагадав, що минулого року Україна отримувала відповідну фінансову допомогу: “Хотів би в тому числі й німецьким платникам податків сказати, що ми не отримуємо жодної допомоги на безповоротній основі. Ми все повертаємо і дуже шануємо, що така допомога надається”.

“Ми сповідуємо принцип прозорості, відповідальності і підзвітності. У тому випадку, якщо ми отримаємо цю допомогу, ми готові не просто звітувати, а в рамках нашої спільної роботи надавати будь-яку інформацію про те, які реформи в Україні проводяться, куди використовується ця допомога і що необхідно ще зробити в Україні більше, щоб Україна була все ближче і ближче до ЄС і відповідала європейським стандартам”, - заявив він.