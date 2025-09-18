Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) в Україні даватиме громадянам можливість доступу до послуг, завдяки чому не потрібно буде носити папірці. Про це сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Сергій Штепа.
За його словами, Єдина інформаційна система соціальної сфери була створена в 2021 році на основі постанов уряду, але законом, який 18 вересня ухвалив парламент, врегулювано питання, що стосуються, зокрема, безпеки й захисту персональних даних.
Він додав, що можливість заходити у систему повинні мати або самі громадяни України за їх запитом - і їм буде надана вся необхідна інформація, - або працівники ЦНАПів та інших державних структур у тому випадку, коли до них звертаються безпосередньо ці громадяни. Депутат зазначив, що для того, аби працівник зміг отримати доступ до інформації в системі, він має скористатися електронним цифровим підписом.
"Крім того, кожен запит фіксується назавжди, в тому числі фіксуються підстави для отримання інформації і що за інформація надавалася у відповіді", - сказав нардеп.
"Таким чином, будь-який витік інформації з цієї системи є абсолютно виключеним і завжди можна буде перевірити, хто, коли і навіщо запитував цю інформацію", - нагололосив Штепа.
За його словами, уряд через пів року має публічно прозвітувати про те, як функціонує ця система і які зміни були реалізовані після ухвалення закону.
Депутат додав, що всі соціальні послуги мають бути доступними для громадян, безкоштовними і комфортними в отриманні.
"Більше не потрібно буде приносити будь-які довідки. Довідки про довідки - жодних папірців. Людина лише повинна мати із собою документ, який підтверджує її особу", - підкреслив Штепа.
Єдина інформаційна система соціальна сфери: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2021 року в Україні почали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема завершили розробку перших елементів системи, серед яких - Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Це ключовий елемент у роботі ЄІССС. Він створений на базі Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду. Уже зараз у ЄСР є актуальні дані про особу, зокрема інформація про її документи та страхові виплати.
З 1 жовтня 2022 року Мінсоцполітики почало впроваджувати в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери, завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначало, що це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців.