Штепа запевнив, що будь-який витік інформації із системи є абсолютно виключеним.

Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) в Україні даватиме громадянам можливість доступу до послуг, завдяки чому не потрібно буде носити папірці. Про це сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Сергій Штепа.

За його словами, Єдина інформаційна система соціальної сфери була створена в 2021 році на основі постанов уряду, але законом, який 18 вересня ухвалив парламент, врегулювано питання, що стосуються, зокрема, безпеки й захисту персональних даних.

Він додав, що можливість заходити у систему повинні мати або самі громадяни України за їх запитом - і їм буде надана вся необхідна інформація, - або працівники ЦНАПів та інших державних структур у тому випадку, коли до них звертаються безпосередньо ці громадяни. Депутат зазначив, що для того, аби працівник зміг отримати доступ до інформації в системі, він має скористатися електронним цифровим підписом.

Відео дня

"Крім того, кожен запит фіксується назавжди, в тому числі фіксуються підстави для отримання інформації і що за інформація надавалася у відповіді", - сказав нардеп.

"Таким чином, будь-який витік інформації з цієї системи є абсолютно виключеним і завжди можна буде перевірити, хто, коли і навіщо запитував цю інформацію", - нагололосив Штепа.

За його словами, уряд через пів року має публічно прозвітувати про те, як функціонує ця система і які зміни були реалізовані після ухвалення закону.

Депутат додав, що всі соціальні послуги мають бути доступними для громадян, безкоштовними і комфортними в отриманні.

"Більше не потрібно буде приносити будь-які довідки. Довідки про довідки - жодних папірців. Людина лише повинна мати із собою документ, який підтверджує її особу", - підкреслив Штепа.

Єдина інформаційна система соціальна сфери: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2021 року в Україні почали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема завершили розробку перших елементів системи, серед яких - Єдиний соціальний реєстр (ЄСР). Це ключовий елемент у роботі ЄІССС. Він створений на базі Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду. Уже зараз у ЄСР є актуальні дані про особу, зокрема інформація про її документи та страхові виплати.

З 1 жовтня 2022 року Мінсоцполітики почало впроваджувати в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери, завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначало, що це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців.

Вас також можуть зацікавити новини: