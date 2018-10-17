"Загинуло багато українців": у Порошенка вимагають від окупантів якісного розслідування теракту в Керчі

Представник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що уся відповідальність за події в Керчі покладається на окупаційну владу Росії.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін наголошує, що Київ застерігає владу Російської Федерації як держави-окупанта від спроб розпалювання міжнаціональної ворожнечі в окупованому Криму після вибухів у політехнічному коледжі в Керчі.

Про це представник глави держави повідомив «112-Україна».

Він наголосив, що до початку російської окупації у Криму, до 2014 року, не було масових убивств.

"Багато років у Криму бувало всяке, але жодного разу до початку російської окупації не бувало масових вбивств. І звісно, ніхто жодного разу, не чекаючи навіть результатів мінімальних якихось встановлених фактів, не дозволяв собі огульних звинувачувати за етнічною ознакою, як сьогодні зробила окупаційна влада", - заявив Бабін.

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"Звісно, я думаю, що буде ще реакція керівництва держави на цей сумний факт, бо багато загинуло українських громадян", - сказав представник президента.

"Ми готові надати будь-яку допомогу родинам загиблих, поранених. Але хочу підкреслити, що повна відповідальність за те, що відбувається у Криму, покладається на державу-агресора. Хочу особливо наголосити, що …факти до розпалювання міжнаціональної ворожнечі... мають отримати гідну оцінку міжнародної спільноти. Вчергове застерігаємо окупантів від таких спроб, і вимагаємо якісного розслідування відповідно до норм міжнародного гуманітарного права того, що сталося у Керчі", - наголосив Бабін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За даними Національного антитерористичного комітету РФ, загинули 17 осіб. Глава підконтрольної Кремлю адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомляв про загибель 18 осіб, ще 47, за його словами, постраждали. Кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт», перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».