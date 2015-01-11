Порошенко: Україна, як ніхто, розуміє біль Франції

Про це президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Фейсбук, говорячи про теракти у французькій столиці 7-9 січня.

«Сьогодні ми всі разом відстоюємо цінності демократії та свободи слова», - зазначив глава держави.

«Вірю в те, що людяність та єдність завжди будуть перемагати терор!», - наголосив Порошенко.

Читайте такожПорошенко прибув до Парижа, щоб взяти участь у Марші єдності

Як відомо, президент України прибув до Парижа для участі в Марші єдності проти тероризму. Перед його початком відбулася коротка зустріч між президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером ФРН Ангелою Меркель і українським президентом Порошенко.

Участь у Марші беруть участь світові лідери і відомі політики - загалом майже 50 глав держав та урядів. Очікується, що у ньому візьмуть участь до мільйона людей.