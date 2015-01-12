Джемілєв: Теракти в Парижі найвигідніші Росії

Про це в ефірі ТСН заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

"Коли такі трагедії стаються, суспільство починає зважувати - кому це може бути вигідно. І тут можна однозначно дійти висновку, що ці теракти більш за все вигідні Росії. (Щоб) відволікти увагу від того рівня тероризму, який Росія чинить щодо України, до "ісламського тероризму", - зазначив він.

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Нардеп прогнозує, що подібні теракти активізують діяльність крайніх правих та інших "фашистів".

"Крім того цей злочин (теракт) буде активізувати крайніх правих - партію Марі Ле Пен (Національний фронт), а також інших "фашистів" у інших країнах - Угорщині, чи Болгарії. А ті у свою чергу, як можна бачити, найчастіше підтримують Росію", - додав Джемілєв.