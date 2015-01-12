За французькими терактами стоять інтереси Росії - чеченський політик

Таку думку під час прямого включення в "ТСН" у неділю, 11 січня, висловив чеченський політик Ахмед Закаєв.

"Мене можуть звинуватити в упередженості, але факти говорять саме про те, що за цими акціями стоять інтереси Росії", - зазначив він.

"Європейський Союз, Європарламент ... - всі однозначно почали засуджувати Росію за ті військові злочини, які Росія здійснює в Чечні. І в цей час один з найбільш наближених людей Путіна сказав, що найближчим часом вони зроблять все, щоб Захід у цьому конфлікті був на боці Росії. І в 2001 році відбувся напад на Америку. і першим, хто подзвонив в США, став Путін. Він заявив, що Росія готова вступити в коаліцію з боротьби з тероризмом, але і Чечню треба розглядати в цьому контексті", - сказав Закаєв.

Він зазначив, що Росія знаходиться на порозі економічної кризи, яка потім може перетворитися і в політичну.

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"Російські спецслужби повинні зробити все, щоб ворог був в особі так званих ісламських терористів. Вони хочуть знайти спільного ворога із Заходом, щоб Захід зняв ці санкції ... Виходячи з цього, я роблю висновки, що єдина країна, яка була зацікавлена в цьому теракті в Парижі, - це Росія", - підкреслив Закаєв.

Політик відправив лист до Франції, закликаючи її президента Франсуа Олланда розглянути Володимира Путіна як винуватця трагічних подій в Парижі.

"Я говорив, що це одна з версій, яку повинні враховувати при проведенні розслідування. Я знаю, що мій лист дійшов до адміністрації та взятий на озброєння структурами, які будуть робити аналітичні висновки... Якщо такого роду акції ще відбудуться в Європі, це підштовхне групу російських лобістів закликати скасувати санкції проти РФ і взяти їх в коаліцію по боротьбі зі спільним ворогом", - сказав Закаєв.