Вищий суд Швейцарії відхилив скаргу РФ в спорі з Укрнафтою щодо захопленого майна в Криму

Швейцарський суд відхилив скаргу Росії про скасування арбітражних рішень щодо юрисдикції відносно Криму і постановив стягнути з неї судові витрати в загальній сумі 550 000 швейцарських франків.

«Укрнафта» і одинадцять інших українських компаній здобули значну перемогу над Російською Федерацією в Швейцарському федеральному верховному суді в справах, пов'язаних з анексією Криму.

Як повідомляється, рішення прийняте 16 жовтня 2018 року після рідкісного публічного слухання, підтверджує повноваження міжнародних арбітражних судів задовольняти позовні вимоги про відповідальність Росії за порушення міжнародного права на Кримському півострові.

Рішення, ймовірно, вплине на судові розгляди, ініційовані іншими українськими компаніями проти Росії через протиправне захоплення української власності в Криму.

Своїм рішенням вищий суд Швейцарії відмовив РФ в оскарженні двох раніше ухвалених арбітражних рішень, які підтвердили право українських компаній пред'являти позови до Росії щодо їхніх інвестицій в Криму. Ці два рішення були винесені у справах ПАТ «Укрнафта» проти Російської Федерації і ТОВ «Стабіл» та інші проти Російської Федерації.

Судові позови були подані через захоплення представниками Росії і подальшої націоналізації так званою "Державною радою Криму" двох мереж автозаправних станцій у Криму після російського вторгнення і анексії території Криму в 2014 році.

У 2015 році «Укрнафта» і позивачі у справі «Стабіл» подали позовні заяви проти Росії в міжнародний арбітражний суд, посилаючись на порушення Росією двостороннього російсько-українського інвестиційного договору 1998 року. Обидва арбітражі адмініструвалися Постійною палатою третейського суду в Гаазі. Росія не визнала юрисдикцію арбітражного суду і відмовилася брати участь в арбітражному розгляді.

Але в червні 2017 року склад арбітражу постановив, що він уповноважений розглядати обидва позови у відповідності з російсько-українським договором, незважаючи на відмову Росії брати участь у розглядах. Суд постановив, що Росія несе відповідальність за українсько-російським договором за захоплення українських інвестицій, здійснених на території Криму до анексії.

Рішення арбітрів за юрисдикції в цих двох справах були четвертим і п'ятим арбітражними рішеннями щодо юрисдикції, винесеними проти Російської Федерації щодо анексованого Криму на даний момент і є першими рішеннями, оскарження яких було розглянуто судом. У всіх п'яти арбітражах, в яких були винесені письмові рішення про юрисдикції, арбітри підтвердили компетенцію розглядати позови до Росії, подані українськими інвесторами, чиї інвестиції в Крим були експропрійовані після російського захоплення цієї території в 2014 році. Ці п'ять рішень вперше проголосили, що двосторонній інвестиційний договір застосовується до дій окупаційної влади на території, яку міжнародне співтовариство визнає незаконно анексованою.

Розгляди у цих справах проходили в Женеві, і після винесення юрисдикційних рішень, Росія звернулася до швейцарського суду з клопотанням про їх скасування. Тепер Швейцарський федеральний трибунал виніс рішення проти Росії і прийшов до висновку, що рішення арбітражу були вірними.

Відповідно, Швейцарський федеральний трибунал відхилив клопотання Росії про оскарження рішень про юрисдикції і постановив стягнути з Росії судові витрати та компенсацію українським компаніям за їхні юридичні витрати в процесі оскарження в загальній сумі 550 000 швейцарських франків. Самі арбітражні розгляди будуть продовжені. Найближчим часом очікується, що арбітражні трибунали винесуть свої остаточні рішення по суті позовних вимог українських компаній «Укрнафта» і «Стабіл» проти Росії за експропріацію їх активів на суму понад 100 млн. дол. США.

Відзначимо, на даний момент розглядаються щонайменше вісім арбітражних позовів проти РФ, що випливають з її дій у Криму, але досі тільки по одному з них було винесено остаточне рішення по суті. 2 травня 2018 року арбітражний трибунал у Гаазі, Нідерланди, в арбітражній справі «Еверест Істейт» проти Російської Федерації, виніс рішення про стягнення з Росії на користь українських інвесторів 159 млн доларів США за конфіскацію їхніх об'єктів нерухомості в Криму. Це рішення в даний час є предметом виконавчого провадження в Україні.

Два швейцарських арбітражі, в яких в Женеві були винесені рішення щодо юрисдикції: справа ПТС № 2015-34, ПАТ «Укрнафта» проти Російської Федерації; а також справа ПТС № 2015-35, ТОВ «Стабіл» та ін. проти Російської Федерації. Рішення Швейцарського федерального трибуналу: Urteile vom 16 Oktober 2018 (4A_396 / 2017, 4A_398 / 2017). Рішення по суті від 2 травня 2018 року було винесено в Гаазі у справі ТОВ «Еверест Істейт» проти Російської Федерації, справа ПТС № 2015-36.

Позивачі у всіх трьох міжнародних арбітражах були представлені юридичною фірмою Хьюз Хаббард енд Рід (Hughes Hubbard & Reed LLP) з Вашингтона, округ Колумбія, США і Парижа, Франція. В процесі оскарження швейцарських арбітражних рішень в Швейцарському Верховному суді українські позивачі були представлені фірмою Лалів (Lalive) з Цюріха і Женеви.