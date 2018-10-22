Україна та ще три країни продовжили санкції проти Росії

Обмежувальні заходи включають замороження активів та обмеження на відвідування країн-членів Євросоюзу.

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 12 вересня стосовно продовження до 15 березня 2019 року санкцій проти 155 осіб та 44 компаній через порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зокрема, зазначається, що 12 вересня Рада ЄС схвалила рішення 2018/1237 щодо продовження обмежувальних заходів на наступні шість місяців до 15 березня 2018 року.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій. В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їхнє рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 150 осіб та 37 компаній через дії, які завдають шкоду або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів та заборону на в’їзд.

Кожного разу до завершення терміну дії санкцій ЄС ухвалював рішення продовжити їх ще на півроку. У цей санкційний список вносилися корективи щодо виключення певних осіб через їхню смерть або розширення списку новими іменами через дії, які загрожували територіальній цілісності України.

До списку, затвердженого у 2014 році, входять так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдопосадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат Олег Царьов. Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк тощо.

У вересні Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2019 року санкції проти 155 осіб та 44 компаній через порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Ці заходи включають замороження активів та обмеження на відвідування країн-членів Євросоюзу.