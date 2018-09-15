Рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії набуло чинності

Рада ЄС до 15 березня 2019 року продовжила дію санкцій проти фізичних та юридичних осіб за порушення Росією територіальної цілісності і суверенітету України.

Набуло чинності рішення ЄС про продовження на наступні шість місяців санкцій проти 155 осіб та 44 компаній, введених за порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

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Рішення Ради Євросоюзу було опубліковано 14 вересня в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Зазначається, що рішення набуває чинності наступного дня після публікації.

Термін дії застосування санкцій продовжено до 15 березня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу продовжив до 15 березня 2019 року санкції проти 155 осіб і 44 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

У березні 2014 року ЄС ввів санкції відносно 150 осіб і 37 компаній через дії, які завдають шкоди або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Заходи включають в себе заморожування активів і заборону на в'їзд.

Щоразу до закінчення строку дії санкцій ЄС приймав рішення продовжити ще на півроку. В цей санкційний список вносилися корективи щодо виключення певних осіб через їх смерті або розширення списку новими іменами через дії, які загрожували територіальній цілісності України.

До списку, затвердженого в 2014 році, входять так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов, інші псевдопосадові особи Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гиркин, колишній народний депутат Олег Царьов.

Серед компаній - порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана "народна міліція Донбасу", санаторій "Нижня Ореанда", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", Національний інститут винограду і вина "Магарач", Російський національний комерційний банк та ін