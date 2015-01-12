Суд ухвалив призначити до розгляду по суті справу Штепи

Як передає кореспондент УНІАН, апеляційний суд сьогодні задовольнив скаргу прокуратури на рішення Червонозаводського райсуду Харкова про відправлення на доопрацювання обвинувального акту в справі Штепи.

Крім того, суд відмовив у задоволенні апеляції захисту колишнього мера Слов'янська на подовження їй до 6 березня міри запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, а також не задовольнив клопотання про внесення до обвинувального акту відомостей про перебування Штепи в полоні бойовиків з 17 квітня по 5 липня 2014 року.

Суд постановив призначити справу Штепи до розгляду в суді першої інстанції.

Повний текст ухвали із мотиваційною частиною буде оголошений 16 січня.

Прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик підкреслила, що прокуратура подавала апеляцію на рішення Червонозавоського райсуду Харкова про відправлення відправлення обвинувального акту на доопрацювання, оскільки вважає, що документ повністю відповідав кримінальному та процесуальному законодавству України.

“Прокуратура вважає, що обвинувальний акт відповідає кримінальному та процесуальному законодавству України. І що він може розглядатися в суді першої інстанції по суті”, - сказала Дубовик.

Читайте такожСуд продовжив арешт екс-мера Слов'янська ШтепиКоментуючи апеляцію захисту Штепи на подовження міри запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою Дубовик підкреслила, що чинним законодавством не передбачено іншої міри запобіжного заходу, окрім тримання під вартою для осіб, обвинувачених за цими статтями.

У свою чергу адвокат Штепи Вячеслав Дейниченко наголосив, що апеляційний суд не врахував аргументів захисту, тому захист буде подавати касаційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в ході судового засідання в Червонозаводському районному суді Харкова, на якому розглядається справа з обвинуваченням Штепи в посяганні на територіальну цілісність України, було заявлено ряд клопотань. Зокрема, сторона обвинуваченої заявила, що обвинувальний вирок у справі колишнього мера складений з грубими порушеннями законодавства і наголосила на необхідності повернення обвинувального акту для доопрацювання до прокуратури, оскільки в ньому “нема ані слова, що Штепа перебувала 81 день в полоні”.

Суд задовольнив дане клопотання і прийняв рішення повернути прокуратурі для усунення недоліків обвинувальний акт у справі Штепи.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.