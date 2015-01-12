У Порошенка заявили, що українці зможуть потрапити на екскурсію до АП

За словами заступника голови Адміністрації Президента Олексія Філатова, в будівлі АП будуть проводитися екскурсії для всіх бажаючих, повідомляє 24tv.ua.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспонденту 24tv.ua, чи будуть проводитись екскурсії, як в Білому домі в США.

"І до Адміністрації Президента будуть водити екскурсії, але якщо ви були біля Білого дому, то ви бачили, який там стоїть паркан, і яка дистанція від паркану до Адміністрації американського президента", — зазначив Філатов.

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На пропозиції активістів, щоб Петро Порошенко власноруч спиляв "болгаркою" паркан навколо адміністрації і таким чином зробив подарунок людям, Філатов відповів, що треба розуміти, що в країні зараз "дещо надзвичайний стан", і це — заходи безпеки для українського гаранта.

Нагадаємо, восени 2014 року частина вулиці Банкової, на якій розташована Адміністрація Президента, стала закритою для пересічних українців. Щоб потрапити з вулиці Інститутської на Лютеранську, потрібно обходити іншими шляхами.

В листопаді 2014 року кілька десятків активістів в масках намагалися спиляти паркан біля Адміністрації Президента. В результаті було затримано 16 осіб.