Порошенко: Україна готова зробити Донбас вільною економічною зоною з особливими відносинами з ЄС і РФ

Україна готова надати Донбасу статус спеціальної економічної зони з особливими відносинами з ЄС і Росією. Про це в інтерв’ю France 24 заявив президент Петро Порошенко, передає Українська правда.

"Ми навіть готові запропонувати їм спеціальний статус вільної економічної зони зі спеціальним режимом (відносин) з Євросоюзом і Росією", – заявив Порошенко.

Для цього, за його словами на Донбасі повинні відбутися законні вибори за українськими законами і мають бути обрані місцеві органи влади.

Він нагадав, що Донбас, за законом, вже має особливий статус місцевого самоврядування, який не має жодний інший український регіон.

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"І значну частина влади, включаючи те, якою мовою говорити, які пісні співати; значну частину економічної автономності вони мають (за законом про особливий порядок місцевого самоврядування - ред.)", – сказав він.

"Але це не питання інтересів людей, це не конфлікт між людьми Донбасу і решти України, це питання агресії, яка була нав’язана нам ззовні", – додав Порошенко.

Також Порошенко додав, що українська влада продовжує постачати на окуповані території газ на суму 6-7 млн доларів на день, не отримуючи жодної оплати.

Загалом, за його словами, військовий конфлікт на сході обходиться Україні більш ніж в 10 млн доларів на день, що робить неможливим економічне зростання в країні.

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"Це надзвичайний тиск на мою країну. І жодна країна світу не може забезпечити ріст економіки за умов такого дуже важкого типу війни. Тому що ми боремося з, можливо, найбільшою і найефективнішою армією на європейському континенті", – впевнений він.

Порошенко також повідомив, що, за результатами переговорів як з міжнародними фінансовими організаціями МВФ і Світовим банком, так і з окремими країнами – США, ЄС, Австралією, Японією, Канадою та іншими – Україна розраховує отримати 13-15 млрд доларів протягом двох років.

Як відомо, Порошенко також заявив, що Україна готова допомогти знайти варіант завершення конфлікту, при якому Росія зможе "зберегти обличчя".