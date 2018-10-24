Клімкін анонсував зустріч консулів у Будапешті щодо видачі угорських паспортів на Закарпатті

Дата проведення заходу ще визначається.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що у Будапешті будуть проведені українсько-угорські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

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Про це глава МЗС сказав журналістам у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

«Питання паспортів. Ми домовилися про комплексні консульські консультації. Вони пройдуть в Будапешті. Ми зараз визначаємо дату, є декілька можливостей», - сказав Клімкін.

Він додав, що українську делегацію на зазначених консультаціях очолить директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. До складу делегації увійдуть представники інших міністерств. «І ми дуже детально проговоримо, як має працювати, звичайно, наша взаємодія у консульській сфері, оскільки є чимало відкритих питань. Деякі з них технічні, а деякі - хто побачив це відео - аж зовсім не є технічними. І ми завжди кажемо, що порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини і українське законодавство на території України ми, аж за визначенням, не дамо», - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове було оголошено персоною нон грата.

У відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.

13 жовтня Клімкін після зустрічі з угорською меншиною Закарпаття наголосив, що українська влада не каратиме тих жителів Закарпаття, які на додачу до українського набули угорського громадянства. За його словами, Угорщина видала десятки тисяч паспортів громадянам України на Закарпатті.