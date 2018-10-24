Клімкін вказав на потенційну небезпеку перебування українців у Білорусі

На території Білорусі діють російські владні структури, наголосив міністр закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

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Про це дипломат сказав в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, переклад якого на українську мову опубліковано Міністерством закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки. Але у двосторонніх відносинах, політичних та економічних, у нас немає більших проблем. Знову йдеться про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центрально-Східної Європи. Додатково намагається довести до поділу в ЄС. Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати у нашому регіоні", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 року стало відомо про затримання українця Павла Гриба. Зокрема, 24 серпня 2017 року 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч із дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії. Пізніше, 7 вересня, стало відомо, що Павла тримають у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака в нібито підготовці теракту на шкільній лінійці в Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовила в дозволі українським лікарям на відвідування й огляд Павла в СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує. 23 липня 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд відправив справу Гриба на дослідування через процесуальну помилку. У ході засідання Павло заявив, що вину не визнає. Його захисники клопотали про повернення кримінальної справи на додаткове слідство в зв'язку з процесуальною помилкою.

Окрім того, 25 жовтня 2017 року у Мінську був затриманий власний кореспондент «UA: Українське радіо», колишній власний кореспондент УНІАН Павло Шаройко. Його звинуватили у шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України.

Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді керівника прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я. 23 травня 2018 року стало відомо, що Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі за шпигунство.

Клімкін заявляв, що затримання українців у Білорусі і пред'явлення їм звинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.