Генштаб ЗСУ розробив сценарії на випадок загострення ситуації на півдні

Муженко провів роботу з командувачами на півдні України.

Генеральний штаб Збройних сил України опрацював сценарії та питання взаємодії між командувачами на випадок загострення ситуації на півдні країни.

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«В ході роботи з командувачами на півдні України опрацювали питання моделювання сценаріїв та взаємодії на випадок загострення ситуації», - зазначив він.

Читайте такожУкраїна провела масштабні навчання в Азовському морі (фото)

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У рішенні наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, РНБО констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.