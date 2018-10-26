Філарет буде єдиним кандидатом від УПЦ КП на предстоятеля Єдиної православної церкви – владика Епіфаній

За його словами, на Об'єднавчому соборі як спостерігач буде присутній екзарх вселенського патріарха.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет буде єдиним кандидатом від Київського патріархату на предстоятеля Єдиної помісної православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив доктор наук з богослів'я, професор, патріарший намісник, митрополит, владика Епіфаній.

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Говорячи про обрання майбутнього предстоятеля Єдиної помісної православної церкви, він зазначив: "Святійший патріарх не буде висувати себе як кандидата. Його будемо ми, архієреї Київського патріархату, одноголосно, всі ми єдині, 40 архієреїв, в тій думці, що тільки святійший патріарх має досвід, має всі необхідні якості для того, щоб очолити цю єдину помісну православну церкву".

Владика Епіфаній зауважив, що в церкві немає "передвиборчої кампанії", відповідно, не вестимуться якісь обговорення чи "передвиборча агітація".

"Тільки на соборі будуть обрані кандидати. А для того, щоб кандидат був обраний, потрібно мати необхідну кількість підтримки архієреїв", - пояснив він.

Владика Епіфаній додав, що ця кількість визначається регламентом собору, і набравши її, кандидат матиме можливість брати участь у виборах майбутнього предстоятеля.

"Ми, архієреї Київсього патріархату, всі єдині в думці, що від нашої церкви єдиним кандидатом на вибори майбутнього предстоятеля буде святійший патріарх Філарет. А собор вже вибере і затвердить того, хто очолить цю єдину помісну православну церкву", - сказав він.

Крім того, за його словами, на соборі як спостерігач буде присутній екзарх вселенського патріарха. І від його присутності залежатиме точна дата скликання Об'єднавчого собору.