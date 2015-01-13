На Донбасі почали роботу спільні патрулі ОБСЄ, бойовиків "ДНР", сил АТО і офіцерів РФ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії, опублікованому 13 січня.

“Спеціальна моніторингова місія під час моніторингу роботи першого спільного патруля у складі українських і російських офіцерів разом з членами “Донецької народної республіки” в рамках спільного центру з контролю та координації в Донецьку та підконтрольній “ДНР” Макіївці (10 км на схід від Донецька) спостерігала значне пошкодження будівель в цих місцях”, - сказано в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що в Донецьку спостерігачі бачили пошкоджений будинок після мінометних обстрілів, що, за повідомленнями, сталося 11 січня. На вулиці Панкратова дах будинку був знищений внаслідок мінометних обстрілів.

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Разом з тим відзначається, що в Макіївці спостерігачі побачили двір будинку, який, за повідомленнями, обстріляли з північно-західного напрямку. Так, повідомляється, що снаряд вибухнув за три метри від будинку.

Окрім того, наголошується, що в той час, коли спостерігачі знаходилися на тому місці, вони безпосередньо спостерігали за вхідними та вихідними обстрілами з “Градів”. Відповідно до даних місії, вхідний вогонь вівся з напрямку міста Донецька, в той час як вихідний обстріл вівся в північно-західного напрямку в Макіївці.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2014 року секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що патрулювання української території може здійснюватись винятково громадянами України - військовими Збройних сил України або працівниками МВС.