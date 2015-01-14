Зустріч контактної групи по Донбасу може відбутися до кінця тижня - МЗС
Україна очікує, що зустріч Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться до кінця тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
За його словами, українська сторона готова до такої зустрічі й очікує на відповідь від представників так званих «ДНР» і «ЛНР» щодо проведення такої зустрічі.
“Щодо дати, я не можу підтвердити точну дату, оскільки це має визначити Тристороння контактна група, але ми очікуємо, що це відбудеться ближчими днями, до кінця цього тижня”, - сказав Перебийніс.
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За його словами, місцем проведення зустрічі розглядається Мінськ, але не виключено, що зустріч відбудеться в режимі відео-конференції.
“Україна готова до такої зустрічі, але наша позиція полягає в тому, що для того, щоб розгляд питань був ефективним, так звані «ДНР» і «ЛНР» мають бути представлені тими, хто контролює ситуацію, підписував Мінські домовленості”, - сказав Перебийніс.
Як повідомляв УНІАН, останнє засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 24 грудня 2014 р. у Мінську.