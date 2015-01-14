Зустріч контактної групи по Донбасу може відбутися до кінця тижня - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, українська сторона готова до такої зустрічі й очікує на відповідь від представників так званих «ДНР» і «ЛНР» щодо проведення такої зустрічі.

“Щодо дати, я не можу підтвердити точну дату, оскільки це має визначити Тристороння контактна група, але ми очікуємо, що це відбудеться ближчими днями, до кінця цього тижня”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, місцем проведення зустрічі розглядається Мінськ, але не виключено, що зустріч відбудеться в режимі відео-конференції.

“Україна готова до такої зустрічі, але наша позиція полягає в тому, що для того, щоб розгляд питань був ефективним, так звані «ДНР» і «ЛНР» мають бути представлені тими, хто контролює ситуацію, підписував Мінські домовленості”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, останнє засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 24 грудня 2014 р. у Мінську.