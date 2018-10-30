Для України можуть зробити виняток і прийняти у НАТО – офіцер США

Якщо є факт оскарження кордонів, то країна не може вступити до НАТО, але для України можуть зробити виняток, вважає офіцер США.

Незважаючи на те, що згідно зі статутом НАТО зараз Україна не може вступити до Альянсу, президент США Дональд Трамп шукає спосіб для офіційного Києва обійти цю заборону.

Про це заявив капітан ВМС США Гаррі Табах, передає «Обозреватель». Він впевнений, що тепер Трамп зосередиться на переговорах з НАТО з українського питання.

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"Декілька років тому у вашій студії я сказав, що Україна ніколи не вступить у НАТО через п'ятий параграф. Бо для цього Путін і почав все це в Україні. Якщо є факт оскарження кордонів, то країна не може вступити до НАТО", — нагадав Табах.

Однак, вважає офіцер, це правило можна змінити і його не завжди треба дотримуватися. Тому, уточнив він, зараз Трамп шукає спосіб обійти цей параграф і сказати: "Ми можемо зробити виняток і прийняти Україну до НАТО".

"Бо у НАТО всі повинні проголосувати за. Всі — Ліхтенштейн, Латвія, Естонія... всі. Чому з Росією було так складно у НАТО? Адже Литва або Естонія говорили: ми проти. І все. Фіть і все це закривалося. А в даному випадку я не думаю, що хтось проголосує проти України", — підсумував Табах.