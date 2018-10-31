В ЄС закликають надати міжнародним гуманітарним організаціям доступ до окупованого Донбасу

Вісім країн Євросоюзу закликають усі сторони створити умови для надання гуманітарної допомоги постраждалому від війни населенню.

Вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликають надати міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Відповідну заяву від імені восьми країн-членів Євросоюзу перед початком засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй зачитала постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на брифінгу, що транслювався на сайті Організації. До цієї заяви долучилися Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина.

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"Ми також висловлюємо нашу стурбованість стосовно гуманітарної ситуації, що погіршується, у зоні конфлікту, особливо, коли наближається зима", - йдеться у заяві.

"Ми також наполегливо закликаємо усі сторони конфлікту відновити повний доступ усім міжнародним гуманітарним організаціям на неконтрольовані урядом райони та дозволити безперешкодне і своєчасне надання гуманітарної допомоги відповідно до гуманітарних принципів і гуманітарного міжнародного права", - додали автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, вищеназвані країни закликали РФ зупинити підготовку до незаконних виборів на Донбасі, запланованих на 11 листопада, а також вивести її збройні сили і техніку з території України.