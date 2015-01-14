Порошенко назвав потенційних клієнтів антикорупційного бюро

Про це у Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Порошенко: усі державні службовці першого і другого рангу є потенційними клієнтами Національного антикорупційного бюро — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, на сайті президента оприлюднено вимоги до кандидатів на пост керівника антикорупційного бюро.

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Раніше Голова конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що Порошенко може внести до Ради законопроект щодо можливості іноземним громадянам очолити антикорупційне бюро.

Він пояснив, що "завданням комісії є дати можливість брати участь у конкурсі іноземцям, але затвердженим на посаду директора Національного антикорупційного бюро буде лише громадянин України".