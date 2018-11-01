В Міноборони розповіли, скільки військових, які працюють з матеріальними цінностями, перевірили на поліграфі

В Міноборони заявляють, що негативні рекомендації за результатами перевірки на поліграфі отримали 17% тих, кого перевіряли.

Перевірку на поліграфі пройшли понад 2 тис. військовослужбовців, робота яких пов’язана з розпорядженням матеріальними цінностями, включно з міністром оборони Степаном Полтораком.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника відділу з питань запобігання та виявленні корупції Міністерства оборони України Станіслав Коношук.

“Міністр оборони пройшов поліграф першим, потім було перевірено всіх заступників міністра, керівників департаментів, керівників окремих структурних підрозділів. Всього понад 2 тисячі військовослужбовців пройшло через поліграф”, - сказав він.

За словами Конощука, негативні рекомендації за результатами перевірки на поліграфі отримали 17% тих, кого перевіряли, але серед директорів державних підприємств сфери управління Міноборони таких посадовців більше.