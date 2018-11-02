У США пояснили, чому Путін так боїться побачити біля своїх кордонів успішну Україну

Будь-які зусилля зробити Росію демократією будуть викривати корупцію, підривати авторитарний контроль, який є у Путіна над країною. І тому він не хоче бачити ніякі країни біля своїх кордонів, особливо Україну або Грузію, що розвиваються демократичним шляхом.

Українці отримали безвізовий режим і угоду про вільну торгівлю з ЄС всупереч зусиллям Януковича, який намагався перешкодити цьому і всупереч тиску Путіна на Януковича, щоб він не підписував цей документ.

Про це заявив пекс-помічник Держсекретаря США, директор з питань прав людини і демократії «Інституту Маккейна» Девід Крамер у своєму інтерв'ю для проекту грузинської телекомпанії "STV" російською мовою «Прикордонна ZONA», яке було опубліковано 31 жовтня 2018 року.

«Раніше загрозою для Росії було НАТО, але потім несподівано влітку 2013-го року Євросоюз став загрозою для Росії. Москва тиснула на Єреван, щоб вони не підписували угоду з Європейським Союзом. Потім тиснули на Київ, щоб вони не підписали цей документ. Вони плуталися з Кишиневом, але це не вийшло. США підтримує Грузію і Україну, щоб ці країни йшли шляхом демократії. Залишалися на шляху інтеграції в євроатлантичне співтовариство, яке включає і ЄС і НАТО. Пан Путін бачить будь-які зусилля Грузії або України стати демократичними державами, частиною Європи, як загрозу. Це чітко вказує, що інтереси пана Путіна розходяться з національними інтересами Росії. Національним інтересом Росії повинно було б бути мати успішні демократії та ринкові економіки біля своїх кордонів. Чи то Грузія або Україна», - заявив він.

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«Але це не в інтересах пана Путіна. Він не хоче мати конкуруючі системи біля своїх кордонів. Особливо в Україні, тому що це близька слов'янська держава», - додав Крамер.

Також екс-помічник Держсекретаря США пояснив, чому Путін не бажає перетворення Росії в нормальну країну з нормальною демократією і сучасною економікою. За його словами, поява у його кордонів успішних країн підірве його владу, чого він не може допустити.

«Він скаже, що Росія – це нормальна країна з керованою демократією або суверенною демократією. Росія під режимом Путіна – це авторитарна і клептократична держава. Будь-які зусилля зробити Росію демократією, будуть викривати корупцію, підривати авторитарний контроль, який є у Путіна над країною. І тому він не хоче бачити ніякі країни біля своїх кордонів, особливо Україну або Грузію, що розвиваються демократичним шляхом», - заявив Крамер.

«Мета Путіна номер один – залишатися у владі. Мета Путіна номер два – залишатися у владі. І вгадайте яка третя мета Путіна?! Залишатися у владі. Він буде робити це всіма засобами. Навіть тими, які зробили його заручником власної системи, коли він не може дозволити собі піти. Корупція в Росії росте разом з авторитаризмом. Чим більше корумпованою вона стає, тим більше вона стає авторитарною. Він не може собі дозволити втратити контроль, тому що це може призвести до повної втрати контролю над усім», - пояснив екс-помічник держсекретаря США.

"Прикордонна ZONA" – проект, запущений в 2017 році на базі телеканалу "STV" журналістом Єгором Куроптєвим. Мета проекту – просування євроатлантичної інтеграції країни, протидії пропаганді і поширенню правди для російськомовної аудиторії в Грузії, Росії, Україні та інших країнах про війну 2008 року, окупацію, війну в Сирії, анексію Криму та війну на сході України.