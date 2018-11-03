"Політичне замовлення" - у РПЦ відреагували на угоду Порошенка з патріархом Варфоломієм

У Російській православній церкві (РПЦ) вважають, що підписання угоди про співпрацю між президентом України Петром Порошенком і Вселенським патріархом Варфоломієм - «політичний крок» і лежить «поза канонічним полем».

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Про це в суботу, 3 листопада, заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляють російські ЗМІ. «Останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання сьогоднішньої угоди, лежать поза канонічним полем, а перебувають винятково в політичній площині. Виконуючи замовлення з-за океану, спрямоване на ослаблення і розчленовування єдиної Російської церкви, патріарх Варфоломій поспішає виконати це замовлення, поки не змінилася політична кон'юнктура і поки при владі в Україні перебуває нинішній президент», - сказав він.

За його словами, патріарх Константинопольський Варфоломій «протиставив себе канонічному світовому православ'ю і вже не може претендувати на роль всесвітнього координатора для інших православних церков».

«Якщо раніше за згодою помісних церков Константинопольський патріархат виступав для них як координуючий центр, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся як такий», - заявив митрополит.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 3 листопада, Порошенко і Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано листа синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.