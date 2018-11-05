Радник президента розповів, від чого залежить дата проведення об’єднавчого церковного собору

Павленко в контексті термінів проведення собору заявляє, що зараз йдеться «про місяці, тижні».

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявляє, що дата проведення об’єднавчого собору залежить від позиції українських єпископів українських православних церков.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко повідомив на брифінгу в Києві. Відповідаючи на запитання щодо термінів його проведення, він сказав, що «церкви зазвичай оперують десятками років, якщо не століттями; зараз йдеться про місяці, тижні».

«Зараз все залежить від того, наскільки швидко українські єпископи дійдуть згоди щодо того, як цей собор проводити і таке інше. Скликання, як говорили про це представники українських церков, залежить від позиції вселенської патріархії», - зазначив радник глави держави.

При цьому він зауважив, що в угоді про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом висловлено позицію про те, що буде надано томос предстоятелю незалежної Української православної церкви.

«Відтак, це відбудеться дуже швидко, і це залежить зараз від позиції українських єпископів», - резюмував Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.