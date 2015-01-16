Депутати відмовилися працювати, Гройсман закрив засідання

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідну пропозицію проголосували лише 152 (за необхідних 226 — УНІАН) із 258 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Тоді спікер Ради Володимир Гройсман продовжив засідання до 14.25, тобто на 15 хвилин.

Читайте такожРада включила до порядку денного зняття недоторканності з депутатів і суддівВідповідно до Регламенту ВР, спікер має право продовжити засідання на 15 хвилин лише в рамках ранкового засідання, тобто до 14.00, а Гройсман о 14.10 продовжив засідання на 15 хвилин.

Як відомо, щоп'ятниці, згідно з Регламентом, парламент працює лише на ранковому засіданні тобто з 10.00 до 14.00.

Після цього спікер закрив сьогоднішнє засідання парламенту.