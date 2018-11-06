Луценко назвав 38 голосів Ради за його відставку «вотумом довіри»

Організаторам парламентської ТСК потрібен не результат, а піар для боротьби за владу, зазначив генпрокурор.

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав 38 голосів народних депутатів у Верховній Раді за його відставку «вотумом довіри», а створення парламентської Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк – піаром у боротьбі за владу.

Про це генпрокурор написав у своєму блозі на УП.

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«Я також запропонував парламентаріям дати оцінку моїй діяльності у демократичний спосіб. 38 голосів за мою відставку – це вотум довіри та сигнал того, що депутати, так само, як і я, вважають, що реформу прокуратури та правоохоронної системи має бути продовжено», - заявив Луценко.

Щодо Тимчасової слідчої комісії Луценко нагадав, що багато разів був депутатом і розуміє, що ТСК є інструментом парламенту, але він не уявляє, що може робити ТСК при незакінченому слідстві. Адже, наголосив генпрокурор, у ТСК не буде навіть предмету слідства, оскільки вся інформація буде засекречена. «Сьогодні я відверто попередив парламентаріїв – після вчорашніх подій прокурор не надаватиме доступу до жодних документів слідства. Адже подібні витоки інформації ставлять під загрозу успішність розслідування», - зауважив він.

«Я також не здивований, що тимчасову слідчу комісію врешті було утворено. Адже її організаторам потрібен не результат, а піар для боротьби за владу», - написав Луценко.

На його думку, «подібні популізм та безвідповідальність призвели до повної девальвації правди, цілковитого викривлення інформаційного простору».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, під час доповіді у парламенті про стан розслідування вбивства громадської активістки Гандзюк Луценко сказав, що подає заяву про відставку. Після цього у ВР провели рейтингове голосування щодо цієї заяви, і її підтримали лише 38 депутатів.

Також сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів».