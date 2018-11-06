Порошенко назвав взаємовигідним співпрацю України і Туреччини в оборонній сфері

Разом з тим президент Петро Порошенко наголосив, що відносини України і Туреччини не обмежуються лише сферами політики, безпеки чи оборони.

Співпраця України та Туреччини в оборонно-технічний сфері є продуктивною та взаємовигідною.

Про це президент Петро Порошенко сказав в інтерв’ю турецькій інформаційній агенції «Анадолу Ажанси», повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Він відзначив продуктивні зустрічі з турецькими посадовцями з широкого кола питань, зокрема безпеки, оборони, військово-технічного співробітництва, економіки, туризму та культури, контакти між людьми, між урядами.

«Ми провели надзвичайно продуктивні переговори в Туреччині, які становлять виключну важливість у багатьох сферах», - сказав Порошенко.

За його словами, співробітництво в оборонно-технічний сфері «не любить розголосу».

«Однак, я можу сказати, що співробітництво у цих сферах є взаємовигідним для обох держав», - додав Порошенко.

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«Ми демонструємо нашу підтримку і надійність турецькому оборонно-безпековому сектору продуктами у різних сферах, починаючи, насамперед, зі сфери авіації, танкобудування тощо», - сказав президент та окремо відзначив наявність на сьогодні сильних військово-технічних потужностей України.

«У складний для України час ми відчуваємо надійність з боку наших турецьких партнерів в умовах російської агресії», - підкреслив президент.

Порошенко також наголосив на підтримці Туреччиною України в рамках НАТО та вагомій ролі цієї держави у трастовому фонді НАТО.

«Я кажу, що якщо я би мріяв про ще кращі відносини між двома країнами, двома народами і двома президентами, це було б неможливо, оскільки ми маємо повну довіру, повну підтримку та повну дружбу», - підкреслив Порошенко і наголосив, що відносини не обмежуються лише сферами політики, безпеки чи оборони.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 3-4 листопада відвідував Турецьку Республіку з офіційним візитом.

В ході візиту Порошенко запропонував Туреччині взяти участь у складі майбутньої миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.