Депутат Мельничук заблокував трибуну Ради (відео)

Іншим депутатам доводиться виступати зі своїх робочих місць.

На ранковому засіданні Верховної Ради України позафракційний народний депутат Сергій Мельничук проводить одиночне блокування трибуни.

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Як передає кореспондент УНІАН, від початку засідання він мовчки стоїть за трибуною, жодних заяв він не виголошував.

При цьому, іншим депутатам доводиться виступати зі своїх робочих місць.

Водночас, на своїй сторінці у Facebook Мельничук зробив пост та виклав відео, де повідомляє, що блокує трибуну, і вимагає поставити на голосування проект постанови про скасування підняття тарифів на газ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабмін підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тисячу кубометрів.

27 жовтня рішення про підвищення ціни на газ було опубліковано на урядовому порталі.

До підвищення ціна газу для населення становила 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

Сьогодні, 8 листопада, ряд фракцій та груп виступили з вимогою розглянути на пленарному засіданні парламенту проект постанови про зниження ціни на газ.

Зокрема у фракції “Батьківщини” заявили, що не голосуватимуть за жодне з питань порядку денного роботи парламенту до ухвалення відповідної постанови.

На ухваленні постанови про зниження ціни на газ також наполягають, зокрема, фракції Радикальної партії та «Об’єднання «Самопоміч».