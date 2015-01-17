Посол США заявив про збільшення російської техніки на кордоні з Україною

"Росія продовжує стягувати до кордону танки, бронетехніку, артилерію та інше військове обладнання", - написав Пайетт в Twitter.

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Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що в підконтрольній ополченцям частини Донбасу розгорнуті військові угруповання чисельністю понад 36 тис. осіб, з них 8,5 тис. - "військовослужбовці регулярних військ РФ", повідомляє Росбалт.

Також, за його словами, вздовж східної частини російсько-українського кордону в повній бойовій готовності перебувають близько 52 тис. російських військ.