Президент ПА НАТО Раса Юкнявічене вперше відвідала схід України - Фріз

Юкнявічене відзначила роль України для безпеки Європи та євроатлантичного простору.

Президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене засудила проведення запланованих на 11 листопада так званих «виборів» в ОРДЛО і закликала світову спільноту не визнавати їх.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова парламентської делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

За її словами, в ході поїздки на схід вона разом з головою ВР Андрієм Парубієм та президентом ПА НАТО Юкнявічене відвідала командно-спостережний пункт та ознайомилася з поточною ситуацією у Широкиному.

Учасники поїздки обговорили ухвалення в першому читанні закону з протимінної діяльності та продемонстрували президенту ПА НАТО спроможності щодо проведення робіт з розмінування.

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«На КПВВ Гнутове нас поінформували про те, що станом на 01.11 забезпечено пішохідний перехід для 1млн. 200. Загалом за добу в середньому здійснюють перехід близько 5000 осіб та 1500 транспортних засобів, по часу це займає декілька хвилин на людину та до 15 хвилин для авто», - зауважила Фріз.

Вона повідомила, що свій підхід до ЗМІ Юкнявічене розпочала зі слів "Слава Україні!". Вона відзначила роль України для безпеки Європи та євроатлантичного простору.

«Пані Раса засудила проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях та закликала до їх невизнання», - зауважила Фріз.

Крім того, за її словами, Юкнявічене привітала всіх з тим, що у 2020 році відбудеться сесія ПА НАТО в Києві. Завершила свій виступ президент ПА НАТО подякою українцям за те, що вони сьогодні «захищають демократичний світ».

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада призначені так звані «позачергові вибори голів «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У Євросоюзі та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про «надзвичайну важливість» того, хто очолить окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей після псевдовиборів 11 листопада. Він стверджує, що так звані «вибори» ватажків «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів» не суперечать Мінським угодам.