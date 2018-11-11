Полторак: через вибухи на арсеналах до відповідальності притягнули понад 75 військових

Зокрема, до відповідальності притягнули понад 20 генералів.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що через вибухи на арсеналах за останні три роки до відповідальності притягнули понад 75 військових.

Про це сказав Полторак в інтерв'ю "5 каналу".

Полторак повідомив, що через проблеми з фінансуванням станом на 2014 рік більшість арсеналів повинні були бути закриті.

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"Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягали. Я притягнув 75 людей до відповідальності, у тому числі понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми - зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає хорошого фінансового ресурсу. В сучасних умовах забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", - сказав Полторак.

Нагадаємо, останній раз вибухи на арсеналі відбулися 9 жовтня 2018 року у 04:42 на складах військової частини Ічня 2, с. Дружба.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко очікує "швидких і відповідальних" результатів розслідування вибухів на військовому арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області.

За даними військової прокуратури, вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися в результаті диверсії.