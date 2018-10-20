За півтора роки Україна втратила 40% всіх запасів боєприпасів — Бутусов

Втрати на підірваних складах в три рази перевищують витрати на боєприпаси за час війни протягом п'яти років.

Балаклія, Калинівка та Ічня — три з шести найбільших українських арсеналів підірвані один за одним. За півтора роки Україна втратила приблизно 40% всіх запасів боєприпасів. Понад 210 тис. т боєприпасів усіх типів (починаючи від пістолетних патронів і закінчуючи балістичними ракетами "Точка-У") злетіли на повітря.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Бутусов. За його словами, для порівняння — за п'ять років війни і всіляких навчань і маневрів Збройні сили витратили приблизно до 70 тис. т боєприпасів, тобто втрати на підірваних складах в три рази перевищують витрати на боєприпаси за час війни протягом п'яти років.

"На 6-му арсеналі в Ічні зберігалося 69 тисяч тонн боєприпасів — після вибухів вціліло всього 4 захищених бетонованих укриття, втрати боєприпасів становлять близько 95%. Закупівля таких боєприпасів за кордоном за цінами світового ринку обійдеться в сотні мільйонів доларів. Заповнити втрати такого масштабу найближчим часом не вдасться, оскільки це вимагає колосальних витрат, — зазначає експерт. — Багато це чи мало — вибух приблизно 70 тисяч тонн боєприпасів для України? Вартість одного 152-мм гаубичного снаряда на світовому ринку — близько 2-3 тис. дол. Для порівняння: за весь час війни на всіх ділянках фронту і на всіх військових маневрах ВСУ витратило приблизно 70 тисяч тонн боєприпасів усіх видів. Тобто на запасах Ічні армія могла б ще довгі роки виконувати багато видів бойової підготовки і бойових завдань на фронті".

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Як зазначив Юрій Бутусов, на території бази в Ічні взагалі відсутня будь-яка система відеоспостереження. Вражаюче, але незважаючи на численні вимоги після катастрофи в Калинівці поставити систему відеоспостереження, за рік навіть найпростіші відеокамери не встановлені.

За його словами, тепер немає ніяких засобів об'єктивного контролю для оперативного прийняття рішень.

"В результаті слідчі вивчають характер вибуху на майданчику №133 за аудіозаписом... домофону приватного будинку в Ічні, який передав місцевий житель! — вигукує експерт. — Дивно, що незважаючи на виділення 6-му арсеналу в 2018-м 13 млн гривень, кошти не були спрямовані насамперед на відеоспостереження. Враховуючи гостру нестачу людей на арсеналі, велике навантаження, облаштовувати арсенал слід саме з встановлення відеоспостереження. Ну можна було б хоча б звернутися до волонтерів, вже заради порятунку складу країна б скинулася, це ж усе дуже недорого!"

Крім того Бутусов повідомив оперативну інформацію про хід розслідування вибухів арсеналу в Ічні, яка значно відрізняється від попередніх оцінок, озвучених на засіданні РНБО 9 жовтня. Є серйозні підстави вважати, що (так само, як і у випадках з Сватове, Балаклією і Калинівкою), мова йде про диверсію, але як саме вона була здійснена, поки що вивчається.

За даними Бутусова, телефонний дзвінок з телефону з так званим "нульовим IMEI-кодом" був, але все-таки не під час вибуху.

"Власником телефону, імовірно, є місцевий житель. Ця версія зараз перевіряється. У разі, якщо на майданчику №133 був здійснений підпал з метою запалити реактивні снаряди, телефон міг використовуватися для проведення диверсії. Пожежа могла бути ініційована за кілька годин, виявити, що всередині штабелів на майданчику щось горить, вартові на периметрі не могли", - зазначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Наразі проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.