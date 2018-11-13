"Радикальна партія" Ляшка витратила 3 мільйони гривень з держбюджету на рекламу - КВУ

При цьому партія підтримує санкції проти тих самих каналів, на яких розміщує свою рекламу за гроші.

У третьому кварталі 2018 Радикальна партія Олега Ляшка оплатила рекламу на телеканалах «112» і NewsOne за гроші, отримані з Державного бюджету України. При цьому партія підтримує санкції проти цих каналів.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Протягом липня-вересня партія витратила на рекламу по телебаченню 3 мільйони гривень. З них 900 тисяч гривень бюджетних коштів у кінці серпня отримав телеканал "112 Україна". Ще 900 тисяч отримала ТОВ "Новини 24" за "розміщення інформаційних роликів в ефірі телеканалу" NewsOne.

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Незважаючи на це, в жовтні більшість народних депутатів Радикальної партії - 16 політиків, у тому числі Олег Ляшко - підтримали санкції проти "112 Україна" і NewsOne. Офіційно канали підозрюють у використанні "дискурсивних практик російської імперсько-шовіністичної пропаганди".

"З одного боку, Радикальна партія підтримує санкції відносно 112 каналу і NewsOne, звинувачуючи їх у російській пропаганді. З іншого боку, за місяць до голосування в Раді перераховує цим каналам значні суми коштів за розміщення рекламних роликів, що виглядає, м'яко кажучи, нелогічно. При цьому мова йде про витрачання саме коштів, отриманих партією з бюджету", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього в липні-вересні РПЛ витратила 12,9 мільйонів гривень. Третину коштів - 4,8 мільйонів - партія направила на рекламу (3 мільйони - на рекламу по ТБ і 1,5 мільйона - на друковані ЗМІ). При цьому з 12,9 мільйонів витрат тільки 87 тисяч гривень були власними коштами партії. Решта - гроші з держбюджету, зазначає КВУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування, за Олега Ляшка не проголосують ні в якому разі близько чверті виборців.