Росія відмовилась проводити у Мінську засідання щодо фейкових виборів в ОРДЛО

Перший віце-спікер парламенту закликає українських дипломатів вимагати від міжнародної спільноти запровадження санкцій, бо Росія йде до зриву Мінських угод.

Російська Федерація, яка 11 листопада всупереч Конституції України і Мінським угодам провела на окупованому Донбасі псевдовибори, відмовилась погодитись на ініціативу України скликати у Мінську позачергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в ТКГ Ірина Геращенко.

"Росія, попри готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв‘язку з фейковими виборами на Донбасі, категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що "не бачить у ній потреби". ОБСЄ отримало від російських представників відповідного листа", - наголосила вона.

Зокрема, як заявила Геращенко, таким чином "Росія взяла на себе повну відповідальність за псевдовибори на Донбасі і їх руйнівні наслідки".

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"Росія робить ставку на зрив мирних переговорів і нахабно демонструє, що до президентських виборів в Україні, на яких вона прагне побачити іншого, ніж Порошенко, переможця, ніяких просувань в мирних переговорах не буде", - переконана вона.

Геращенко зазначила, що Росія прагне дестабілізації на фронті і в цілому в Україні та дає зрозуміти, що ніякого прогресу у звільненні заручників і політв‘язнів не буде. "Росія бачить долю окупованого Донбасу як сіру зону - йде на заморожений конфлікт і створює там друге Придністров‘я. Ось чим обернулися для жителів Донбасу крики "Путін, прийди!" - наголосила вона.

Також Геращенко підкреслила, що Україна, влада, дипломати повинні мобілізувати всі зусилля і вимагати від європейських і американських партнерів посилення санкцій проти РФ. "І ключове - ми не повинні дати Кремлю шансу втручатися в українські президентські і парламентські вибори і на криках певної частини населення "той, хто знизить тарифи, прийди", завести лояльного Кремлю кандидата, який/яка тихенько здасть Крим і Донбас", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, представники України виступили з ініціативою скликати негайне позачергове засідання ТКГ у Мінську у зв'язку з проведенням Росією незаконних і протиправних "виборів" на окупованій частині сходу України.

На окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на окупованих територіях України є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія відповість за їх проведення.

Раніше представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що наступне засідання контактної групи у Мінську заплановано на 20 листопада.