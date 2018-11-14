Посол Угорщини заявив про підтримку Будапештом незалежності і територіальної цілісності України

Посол заявив, що Угорщина зацікавлена у розширенні співробітництва з Україною.

Новопризначений посол Угорщини Іштван Ійдярто підтвердив підтримку офіційним Будапештом незалежності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного угорського посла та обговорив можливі шляхи подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Зокрема, сторони підкреслили важливість активного діалогу на рівні глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини як дієвого чинника у знаходженні взаємоприйнятних рішень з врегулювання проблемних питань. У цьому контексті було обговорено графік двосторонніх заходів на найближчу перспективу.

"Посол Іштван Ійдярто підтвердив незмінну підтримку Угорщиною незалежності та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і налаштованість його країни на розширення напрямів українсько-угорської співпраці, передусім в економічній та гуманітарній сферах. У цьому контексті угорською стороною висловлено зацікавленість у реалізації низки спільних проектів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, заступник глави МЗС Боднар висловив готовність української сторони підтримати Угорщину в усіх її ініціативах, які сприятимуть поглибленню двостороннього співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, відносини України та Угорщини погіршилися після увалення українським парламентом нового закону про освіту у 2017 році.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

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Крім того, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна і Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття із Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході Угорщини.