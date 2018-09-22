Порошенко запевнив в ефективності санкцій - без них Путін не брав би участі в нормандському процесі

Він додав, що Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, і популярність Путіна через це теж постраждала.

Санкційна політика Євросоюзу дозволяє утримувати Росію за столом переговорів щодо України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post.

Читайте такожТрамп посилив введені через вторгнення в Україну санкції проти Росії

"Санкції – єдиний несиловий інструмент, який ми маємо у розпорядженні, щоб чинити тиск на агресора. При цьому взагалі не йдеться про покарання Росії. Мета полягає в тому, щоб утримувати президента РФ Володимира Путіна за столом переговорів. І в цьому сенсі дуже дієві санкції. Повірте, без них Путін не займався б нормандським процесом, покликаним знайти мирне рішення", – запевнив Порошенко.

Він додав, що Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, і популярність Путіна зчерез це теж постраждала.

"Росіяни вже давно позбавилися від войовничої ейфорії, яка панувала в перший час після анексії Криму. Сьогодні багато людей запитують: а що це нам коштує?" – зазначив президент України.

Порошенко додав, що Путін спочатку сподівався розколоти Європу в питанні санкцій, однак його надії не виправдалися. "Путін сподівався, що Франція після президентських виборів 2017 року під впливом право-популістського Національного фронту здасть позиції в питанні санкцій – даремно. Потім він поставив на зростання позицій "Альтернативи для Німеччини" після завершення каденції Ангели Меркель, щоб нарешті позбутися санкцій. До нинішнього часу розрахунки Путіна не спрацьовували, Європа зберегла єдність, і за це ми безмежно вдячні нашим європейським друзям", – підсумував він.

Читайте такожУгорщина виступила проти автоматичного продовження санкцій ЄС проти Росії (відео)

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму. Під санкції потрапили «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ активізувати роботу з міжнародними партнерами України з метою посилення санкцій проти російського агресора через окупацію українських територій - Криму і Донбасу. Кабінет міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України мають розглянути проект розпорядження про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 22 фізичних осіб Російської Федерації, які стосуються незаконного спорудження Керченського мосту з території Росії до окупованого нею Криму.