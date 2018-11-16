Оприлюднено свіжий рейтинг кандидатів у президенти

Очікується, що явка на майбутніх президентських виборах становитиме близько 50%.

У рейтингу кандидатів у президенти України лідирують лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (15,1%) та чинний глава держави Петро Порошенко (11,4%).

Про це свідчать результати опитування соціологічного центру імені Михайла Драгоманова, які були презентовані на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за словами соціолога, професора Сергія Штепи, згідно з результати опитування, серед потенційних кандидатів на посаду президента України лідирують Тимошенко (15,1% опитаних, які планують брати участь у виборах) та Порошенко (11,4% опитаних, які мають намір проголосувати).

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«Далі вибір респондентів розподілився таким чином: шоумен Володимир Зеленський (10%), лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко (7,2%), співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко (6,6%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (5,4%), співак Святослав Вакарчук (5,1%), голова партії «Наші» Євген Мураєв (3,7%), лідер партії «За життя» Вадим Рабинович (2,7%), підприємець, народний депутат Олександр Шевченко (2,6%), голова партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий (2,3%)», - розповів він.

Як зазначив Штепа, очікується, що явка на майбутніх президентських виборах становитиме близько 50%.

Своє чергою політичний експерт Ростислав Балабан зауважив, що динаміка виборчих настроїв, враховуючи попередні опитування, показує, що найбільш ймовірними учасниками другого туру залишаються два кандидати: Тимошенко та Порошенко.

Крім того, він зазначив, що досі залишається значний відсоток виборців, які не визначилися зі своїм вибором – 19,2% серед тих, хто планує взяти участь у виборах.

«Це означає, що одним із ключових факторів для учасників президентської кампанії буде максимальна мобілізація прихильників», - додав Балабан.

***Репрезентативне опитування дорослого населення України було проведено 27 жовтня – 4 листопада 2018 року методом особистого інтерв’ю. Опитано 1,8 тисяч респондентів, які мешкають в усіх областях України (крім АР Крим та територій ОРДЛО). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.