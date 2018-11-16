Створення автокефальної помісної церкви підтримує більшість українців – опитування

19,6% українців не цікавляться цією проблематикою.

Створення автокефальної помісної церкви в Україні підтримує 52,8% українців.

Про це свідчать презентовані на прес-конференції в УНІАН соціологом Сергієм Штепою та політичним експертом Ростиславом Балабаном результати опитування соціологічного центру імені Михайла Драгоманова.

«Створення автокефальної помісної церкви в Україні підтримує 52,8%, не підтримує 19,1%, не визначилися 8,5%, не цікавляться цією проблематикою 19,6%», - йдеться в результатах опитування.

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***Репрезентативне опитування дорослого населення України було проведено 27 жовтня – 4 листопада методом особистого інтерв’ю. Опитано 1,8 тисяч респондентів, що проживають в усіх областях України, крім АР Крим та територій ОРДЛО. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.