Волонтери терміново збирають гроші на тепловізори, які подешевшали через падіння білоруської валюти

Волонтери з групи "Повернися живим" збирають гроші на тепловізори для бійців АТО.

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

"Падають ціни на білоруські тепловізори Pulsar HD. Ще влітку придбати Pulsar HD38S за 3700 доларів було вдачею, і ми пишалися такою ціною. Сьогодні ми купили 4 по 2900. Pulsar HD50S був за 4400, зараз 3450. Це триватиме недовго", - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що комплектуючі білоруський завод купує за долари і дуже скоро ціни зрнову зростуть, тому активісти планують придбати максимальну кількість.

"Розподіляти будемо з розумом та урахуванням ротацій. Багато частин змінюватимуть особовий склад ближче до нового року. Ми почекаємо і передамо новій зміні, яка заступить на січень", - зазначили в групі.

Потенційні одержувачі цієї партії тепловізорів - це "передова передових", як кажуть волонтери.

Попередня партія - 33 тепловізори, вони скоро будуть передані на блокпости та розвідгрупам, 5 з них - в Донецькому аеропорту.