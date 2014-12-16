Волонтери терміново збирають гроші на тепловізори, які подешевшали через падіння білоруської валюти
Волонтери зазначають, що комплектуючі білоруський завод купує за долари і дуже скоро ціни зростатимуть, тому необхідно поспішати.
Волонтери з групи "Повернися живим" збирають гроші на тепловізори для бійців АТО.
Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.
"Падають ціни на білоруські тепловізори Pulsar HD. Ще влітку придбати Pulsar HD38S за 3700 доларів було вдачею, і ми пишалися такою ціною. Сьогодні ми купили 4 по 2900. Pulsar HD50S був за 4400, зараз 3450. Це триватиме недовго", - йдеться у повідомленні.
Волонтери зазначають, що комплектуючі білоруський завод купує за долари і дуже скоро ціни зрнову зростуть, тому активісти планують придбати максимальну кількість.
"Розподіляти будемо з розумом та урахуванням ротацій. Багато частин змінюватимуть особовий склад ближче до нового року. Ми почекаємо і передамо новій зміні, яка заступить на січень", - зазначили в групі.
Потенційні одержувачі цієї партії тепловізорів - це "передова передових", як кажуть волонтери.
Попередня партія - 33 тепловізори, вони скоро будуть передані на блокпости та розвідгрупам, 5 з них - в Донецькому аеропорту.