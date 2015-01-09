СБУ затримала бойовика з «Оплоту», що був особистим охоронцем ватажків бандитів

Про це УНІАН повідомив прес-центр СБ України.

"СБУ встановила, що бойовик до жовтня цього року проживав у Москві (РФ). Повернувшись в Україну, він за власним бажанням втупив до одного з незаконного збройного формування «Оплот». Зловмисник пройшов вишкіл з бойової та спеціальної підготовки у незаконних військових таборах, розгорнутих на контрольованій терористами території Донеччини. У складі озброєної групи осіб зловмисник вчиняв напади на підрозділи сил АТО. Як поліцай, з автоматом у руках, об'їжджав блокпости терористів, перевіряючи їхню готовність. Бойовик був особистим охоронцем у ватажків бандформувань", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначили в СБУ, контррозвідники затримали бойовика при спробі втекти з території, тимчасово контрольованої терористами. У затриманого виявлено докази його причетності до терористичної діяльності – фото та відеоматеріали, а також список контактів з представниками «ДНР», їхні прізвиська.

Розпочато кримінальне провадження за ст.258-3 Кримінального кодексу України.